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НБУ зобов'язав банки сформувати додаткові резерви

Этот материал также доступен на русском
10.08.2023, 09:22
НБУ зобов'язав банки сформувати додаткові резерви - Фото
Фото: НБУ / Flickr

Національний банк вирішив з 11 вересня знову підвищити банківські нормативи обов'язкового резервування. Про це повідомляється на сайті регулятора.

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Від цієї дати нормативи обов'язкових резервів за строковими коштами й вкладами юридичних осіб (крім інших банків) становитимуть у національній валюті 10% (зараз 0%), а в іноземній валюті – 20% (зараз 10%).

Такі ж нормативи зараз діють для вкладів на вимогу та грошей на поточних рахунках юросіб.

НБУ пояснив необхідність підвищення нормативів "мінімізацією ризиків структурного профіциту ліквідності в банківській системі та зниженням ринкових викривлень".

Нацбанк уже кілька разів підвищував нормативи обов'язкового резервувавння з початку 2023 року. Завдяки цьому вони збільшились з 69,8 млрд грн на початок року до 293,0 млрд грн станом на початок серпня.

Обов’язкові резерви формуються на кореспондентському рахунку банку в обсязі, що визначається регулятором як певний відсоток від зобов’язань фінансової установи (норматив резервування). Ці гроші дають можливість згладжувати можливі кон’юнктурні коливання ліквідності і одночасно забезпечують ефективне застосування самого інструменту за прямим призначенням – обмеження частини вільної ліквідності банківської системи.

Андрій Водяний
банкиНБУдепозити
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