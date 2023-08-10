НБУ зобов'язав банки сформувати додаткові резерви
Національний банк вирішив з 11 вересня знову підвищити банківські нормативи обов'язкового резервування. Про це повідомляється на сайті регулятора.
Від цієї дати нормативи обов'язкових резервів за строковими коштами й вкладами юридичних осіб (крім інших банків) становитимуть у національній валюті 10% (зараз 0%), а в іноземній валюті – 20% (зараз 10%).
Такі ж нормативи зараз діють для вкладів на вимогу та грошей на поточних рахунках юросіб.
НБУ пояснив необхідність підвищення нормативів "мінімізацією ризиків структурного профіциту ліквідності в банківській системі та зниженням ринкових викривлень".
Нацбанк уже кілька разів підвищував нормативи обов'язкового резервувавння з початку 2023 року. Завдяки цьому вони збільшились з 69,8 млрд грн на початок року до 293,0 млрд грн станом на початок серпня.
Обов’язкові резерви формуються на кореспондентському рахунку банку в обсязі, що визначається регулятором як певний відсоток від зобов’язань фінансової установи (норматив резервування). Ці гроші дають можливість згладжувати можливі кон’юнктурні коливання ліквідності і одночасно забезпечують ефективне застосування самого інструменту за прямим призначенням – обмеження частини вільної ліквідності банківської системи.
- 8 серпня НБУ повідомив, що 2023 рік поки що є найприбутковішим в історії українських банків. Завдяки зростанню відсоткових ставок і зменшенню відрахувань у резерви вони за перші шість місяців отримали понад 67 млрд грн чистого прибутку.
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