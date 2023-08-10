НБУ обязал банки сформировать дополнительные резервы

Национальный банк решил с 11 сентября снова повысить банковские нормативы обязательного резервирования. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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С этой даты нормативы обязательных резервов по срочным средствам и вкладам юридических лиц (помимо других банков) составят в национальной валюте 10% (сейчас 0%), а в зарубежной валюте – 20% (сейчас 10%).

Такие же нормативы сейчас действуют для вкладов по требованию и денег на текущих счетах юрлиц.

НБУ объяснил необходимость повышения нормативов "минимизацией рисков структурного профицита ликвидности в банковской системе и снижением рыночных искажений".

Нацбанк уже несколько раз повышал нормативы обязательного резервирования с начала 2023 года. Благодаря этому они увеличились с 69,8 млрд грн на начало года до 293,0 млрд грн по состоянию на начало августа.

Обязательные резервы формируются на корреспондентском счете банка в объеме, определяемом регулятором как некоторый процент от обязательств финансового учреждения (норматив резервирования). Эти деньги позволяют сглаживать возможные конъюнктурные колебания ликвидности и одновременно обеспечивают эффективное применение самого инструмента по прямому назначению – ограничение части свободной ликвидности банковской системы.