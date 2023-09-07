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НБУ зобов’язав банки посилити контроль за рахунками фізосіб з нетиповою активністю

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07.09.2023, 10:46
НБУ зобов’язав банки посилити контроль за рахунками фізосіб з нетиповою активністю - Фото
Нацбанк України (Фото: Depositphotos)

Національний банк запровадив нові вимоги до здійснення банками фінансового моніторингу. Відповідні зміни затверджені постановою правління НБУ №110 від 5 вересня і набули чинності з 7 вересня 2023 року, повідомляє пресслужба регулятора.

"Нововведення сприятимуть підвищенню результативності заходів з фінансового моніторингу та створенню умов для сприяння зниженню ризиків відмивання коштів/фінансуванню тероризму та іншої незаконної діяльності", – зазначається у повідомленні НБУ.

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Новими вимогами:

- встановлено обов'язок для банків реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом. Така вимога не поширюється на клієнтів – фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування;

- доповнено перелік індикаторів підозрілості, що стосуються фінансових операцій клієнта, а саме перевищення більше ніж удвічі на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування, та нетипова активність за рахунками клієнта.

Крім того, внесено уточнення до процедури здійснення банками належної перевірки клієнтів, які є електронними резидентами (е-резидентами), в частині ідентифікації та верифікації. Також врегульовуються процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами.

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Наталія Софієнко
Нацбанквідмивання коштівперевірка клієнтіврахунки фізосіб
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