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НБУ обязал банки усилить контроль за счетами физлиц с нетипичной активностью

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2023, 10:46
НБУ обязал банки усилить контроль за счетами физлиц с нетипичной активностью - Фото
Нацбанк Украины (Фото: Depositphotos)

Национальный банк ввел новые требования к осуществлению банками финансового мониторинга. Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №110 от 5 сентября и вступили в силу 7 сентября 2023 года, сообщает пресс-служба регулятора.

"Нововведения будут способствовать повышению результативности мер по финансовому мониторингу и созданию условий для содействия снижению рисков отмывания средств/финансированию терроризма и другой незаконной деятельности", – отмечается в сообщении НБУ.

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Новыми требованиями:

- установлена обязанность для банков реагировать на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Такое требование не распространяется на клиентов – физических лиц, осуществляющих обычные финансовые операции на суммы и в объеме, что имеет рациональное обоснование;

- дополнен перечень индикаторов подозрительности, касающихся финансовых операций клиента, а именно превышение более чем в два раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом к установлению деловых отношений/обновленной при его обслуживании, и нетипичная активность по счетам клиента.

Кроме того, внесено уточнение в процедуру осуществления банками надлежащей проверки клиентов, являющихся электронными резидентами (е-резидентами), в части идентификации и верификации. Также регулируются процедуры удаленного установления деловых отношений е-резидентами.

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Наталия Софиенко
нацбанкбанкисчета физлиц
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