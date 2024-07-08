НБУ оштрафував банк Томаша Фіали, Швидко Гроші та Moneyveo за порушення фінмоніторингу

Фото: пресслужба НБУ

Національний банк у червні застосував до двох банків та дев'яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Читайте про бізнес без політики на каналі LIGA.Бізнес

Зокрема на 3,8 млн грн оштрафовано Unex Bank, 75% якого володіє чеський підприємець Томаш Фіала, через неналежну перевірку клієнтів та оцінку ризиків.

На 51 000 грн оштрафовано львівський Європейський промисловий банк через неналежне виконання обов'язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід до оцінки клієнтів.

Компанія "Манівео Швидка Фінансова Допомога" оштрафована на 13 млн грн за неналежну верифікацію клієнтів та інші порушення.

Компанія "Споживчий центр" ("Швидко Гроші") – на 6,2 млн грн за неналежну перевірку нових, а також наявних клієнтів та інші порушення.

Також оштрафовано "ФК "ЕВО" на 255 000 грн, ІФГ та Проф-Агро-Транс по 51 000 грн кожна.

Нацбанк письмово попередив компанії "Консалт Солюшенс", "ІЛК Веріда Україна" та "ФКУ Поділля-Кредит" за несвоєчасне подання звітності.