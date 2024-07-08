НБУ оштрафовал банк Томаша Фиалы, Швидко Гроші и Moneyveo за нарушение финмониторинга
Национальный банк в июне применил к двум банкам и девяти небанковским финансовым учреждений меры воздействия за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
В частности на 3,8 млн грн оштрафован Unex Bank, 75% которого владеет чешский предприниматель Томаш Фиала, из-за ненадлежащей проверки клиентов и оценки рисков.
На 51 000 грн оштрафован львовский Европейский промышленный банк из-за ненадлежащего выполнения обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход к оценке клиентов.
Компания "Манивео Скорая Финансовая Помощь" оштрафована на 13 млн грн за ненадлежащую верификацию клиентов и другие нарушения.
Компания "Потребительский центр" ("Швидко Гроші") – на 6,2 млн грн за ненадлежащую проверку новых, а также существующих клиентов и другие нарушения.
Также оштрафованы "ФК "ЭВО" на 255 000 грн, ИФГ и Проф-Агро-Транс по 51 000 грн каждая.
Нацбанк письменно предупредил компании "Консалт Солюшенс", "ИЛК Верида Украина" и "ФКУ Подолье-Кредит" за несвоевременное предоставление отчетности.
- 4 июля 2024 года НБУ заявил, что операторами финуслуг смогут быть ретейлеры и почтовые операторы, не только Укрпошта.