НБУ оштрафовал банк Томаша Фиалы, Швидко Гроші и Moneyveo за нарушение финмониторинга

Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк в июне применил к двум банкам и девяти небанковским финансовым учреждений меры воздействия за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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В частности на 3,8 млн грн оштрафован Unex Bank, 75% которого владеет чешский предприниматель Томаш Фиала, из-за ненадлежащей проверки клиентов и оценки рисков.

На 51 000 грн оштрафован львовский Европейский промышленный банк из-за ненадлежащего выполнения обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход к оценке клиентов.

Компания "Манивео Скорая Финансовая Помощь" оштрафована на 13 млн грн за ненадлежащую верификацию клиентов и другие нарушения.

Компания "Потребительский центр" ("Швидко Гроші") – на 6,2 млн грн за ненадлежащую проверку новых, а также существующих клиентов и другие нарушения.

Также оштрафованы "ФК "ЭВО" на 255 000 грн, ИФГ и Проф-Агро-Транс по 51 000 грн каждая.

Нацбанк письменно предупредил компании "Консалт Солюшенс", "ИЛК Верида Украина" и "ФКУ Подолье-Кредит" за несвоевременное предоставление отчетности.