НБУ оштрафував Ідея Банк на 102 000 грн за порушення правил взаємодії з боржниками

Ідея Банк оштрафували на 102 000 грн за недотримання етичних норм під час роботи з боржниками

Фото: Idea Bank / Facebook

Національний банк оштрафував Акціонерне товариство "Ідея Банк" на 102 000 грн за порушення вимог щодо етичної поведінки. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Нацбанк застосував захід впливу у вигляді штрафу, бо "виявив факт недотримання встановлених законодавством вимог щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки)".

Регулятор виявив, що Ідея Банк не дотримувався вимог закону "Про споживче кредитування" та правил, затверджених постановою НБУ 2022 року.

Читайте також Життя в борг: що найчастіше українці беруть у кредит та як не потрапити у фінансове ярмо

Йдеться про те, як саме банки можуть спілкуватися з боржниками та іншими особами під час врегулювання простроченої заборгованості.

Рішення про застосування заходів впливу ухвалив Комітет НБУ з нагляду за банками 24 березня 2025 року.