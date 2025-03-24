Скарги на подвійні курси: НБУ оштрафував обмінники на 5,6 млн грн після 150 перевірок
Національний банк України провів у 2024 році 150 перевірок валютних обмінників і наклав штрафи на 5,6 млн грн. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Отримав відповідь від НБУ, відповідно до якої Нацбанк в 2024 році провів 150 перевірок 17 ліцензіатів та донарахував 5,6 млн грн штрафів. При цьому, у 2025 році НБУ фіксує зменшення кількості скарг, що вселяє регулятору впевненість у тому, що питання вирішене. Впевненість, яку ми не можемо розділити, а скарги, що приходять особисто до мене свідчать про те, що спочивати на лаврах, мʼяко кажучи, недосить", — написав Гетманцев.
Він також погоджується з НБУ щодо того, що основною проблемою валютного ринку залишаються нелегальні обмінники та телеграм-канали, які і далі активно функціонують, попри очевидні ознаки злочинної діяльності. Гетманцев зазначив, що звернення НБУ до Національної поліції ігноруються, і шахраї продовжують свою діяльність без жодних перешкод, уникаючи сплати податків.
"Очікую на результати розгляду звернення до Нацполу", — додав він.
- У 2023 році банки та обмінники незаконно запровадили додаткову комісію за обмін "зношених" купюр. Менш ніж за добу нардеп отримав понад 400 скарг від громадян на відповідні дії банків та обмінників. Після цього Нацбанк наголосив, що банки та обмінники не мають права вимагати комісії за зношені купюри.
- У березні 2025 року українці знову почали масово скаржитися, що обмінники встановлюють подвійні курси на долар залежно від року його випуску.