Обмінники знову незаконно беруть додаткову комісію за "старі" банкноти

Обмінники встановлюють подвійні курси на долар залежно від року випуску

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Українці скаржаться на те, що обмінники встановлюють подвійні курси на долар залежно від року його випуску. Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, до комітету надійшли численні звернення громадян, які стали жертвами маніпуляцій на валютному ринку.

"Аферисти знову прокинулися та заробляють на громадянах додаткову маржу собі в кишені", — заявив Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

Голова комітету наголосив, що нинішня ситуація має дві основні складові:

Зловживання легальних обмінників — встановлення подвійного курсу залежно від року емісії банкнот.

Функціонування нелегальних обмінних пунктів — незаконна діяльність, яка залишається поза увагою правоохоронних органів.

У зв’язку з цим комітет звернувся до Національного банку України (НБУ) та Національної поліції з вимогою провести перевірки обмінників і негайно вжити заходів щодо порушників закону.

Також Гетманцев закликав громадян документувати порушення і надсилати йому за номером 0503565541. Крім того, можна надіслати заяву у Комітет (Київ, Грушевського, 5) або повідомити НБУ та Нацполіцію.