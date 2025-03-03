Обменники снова незаконно берут дополнительную комиссию за "старые" банкноты
Украинцы жалуются, что обменники устанавливают двойные курсы на доллар в зависимости от года его выпуска. Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По его словам, в комитет поступили многочисленные обращения граждан, ставших жертвами манипуляций на валютном рынке.
"Аферисты снова проснулись и зарабатывают на гражданах дополнительную маржу себе в кармане", – заявил Гетманцев в своем Telegram-канале.
Глава комитета подчеркнул, что нынешняя ситуация имеет две основные составляющие:
- Злоупотребление легальных обменников – установление двойного курса в зависимости от года эмиссии банкнот.
- Функционирование нелегальных обменных пунктов — незаконная деятельность, которая остается без внимания правоохранительных органов.
В связи с этим комитет обратился в Национальный банк Украины (НБУ) и Национальную полицию с требованием провести проверки обменников и немедленно принять меры по нарушителям закона.
Также Гетманцев призвал граждан документировать нарушения и посылать ему по номеру 0503565541. Также можно отправить заявление в Комитет (Киев, Грушевского, 5) или сообщить НБУ и Нацполиции.
- В 2023 году банки и обменники незаконно ввели дополнительную комиссию за обмен изношенных купюр. Менее чем за сутки нардеп получил более 400 жалоб от граждан на соответствующие действия банков и обменников. После этого Нацбанк подчеркнул, что банки и обменники не имеют права требовать комиссию за изношенные купюры.