Обменники снова незаконно берут дополнительную комиссию за "старые" банкноты

Обменники устанавливают двойные курсы на доллар в зависимости от года выпуска

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Украинцы жалуются, что обменники устанавливают двойные курсы на доллар в зависимости от года его выпуска. Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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По его словам, в комитет поступили многочисленные обращения граждан, ставших жертвами манипуляций на валютном рынке.

"Аферисты снова проснулись и зарабатывают на гражданах дополнительную маржу себе в кармане", – заявил Гетманцев в своем Telegram-канале.

Глава комитета подчеркнул, что нынешняя ситуация имеет две основные составляющие:

Злоупотребление легальных обменников – установление двойного курса в зависимости от года эмиссии банкнот.

Функционирование нелегальных обменных пунктов — незаконная деятельность, которая остается без внимания правоохранительных органов.

В связи с этим комитет обратился в Национальный банк Украины (НБУ) и Национальную полицию с требованием провести проверки обменников и немедленно принять меры по нарушителям закона.

Также Гетманцев призвал граждан документировать нарушения и посылать ему по номеру 0503565541. Также можно отправить заявление в Комитет (Киев, Грушевского, 5) или сообщить НБУ и Нацполиции.