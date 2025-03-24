Жалобы на двойные курсы: НБУ оштрафовал обменники на 5,6 млн грн после 150 проверок

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Национальный банк Украины провел в 2024 году 150 проверок валютных обменников и наложил штрафы на 5,6 млн грн. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Получил ответ от НБУ, согласно которому Нацбанк в 2024 году провел 150 проверок 17 лицензиатов и доначислил 5,6 млн грн штрафов. При этом, в 2025 году НБУ фиксирует уменьшение количества жалоб, что внушает регулятору уверенность в том, что вопрос решен. Уверенность, которую мы не можем разделить, а жалобы, приходящие лично ко мне, свидетельствуют о том, что почивать на лаврах, мягко говоря, рано", – написал Гетманцев.

Он также согласен с НБУ относительно того, что основной проблемой валютного рынка остаются нелегальные обменники и телеграм-каналы, которые продолжают активно функционировать, несмотря на очевидные признаки преступной деятельности. Гетманцев отметил, что обращения НБУ в Национальную полицию игнорируются, и мошенники продолжают свою деятельность без всяких препятствий, избегая уплаты налогов.

"Ожидаю результатов рассмотрения обращения в Нацпол", — добавил он.