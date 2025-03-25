НБУ оштрафовал Идея Банк на 102 000 грн за нарушение правил взаимодействия с должниками
Национальный банк оштрафовал Акционерное общество "Идея Банк" на 102 000 грн за нарушение требований по этическому поведению. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Нацбанк применил меру влияния в виде штрафа, поскольку "обнаружил факт несоблюдения установленных законодательством требований по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности (требования по этическому поведению)".
Регулятор обнаружил, что Идея Банк не соблюдал требования закона "О потребительском кредитовании" и правила, утвержденные постановлением НБУ 2022 года.
Речь идет о том, как банки могут общаться с должниками и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности.
Решение о применении мер влияния принял Комитет НБУ по надзору за банками 24 марта 2025 года.
- 24 марта Гетманцев сообщил, что Национальный банк провел в 2024 году 150 проверок валютных обменников и наложил штрафы на 5,6 млн грн.