НБУ оштрафовал Идея Банк на 102 000 грн за нарушение правил взаимодействия с должниками

Идея Банк оштрафовали на 102 000 грн за несоблюдение этических норм при работе с должниками

Фото: Idea Bank / Facebook

Национальный банк оштрафовал Акционерное общество "Идея Банк" на 102 000 грн за нарушение требований по этическому поведению. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Нацбанк применил меру влияния в виде штрафа, поскольку "обнаружил факт несоблюдения установленных законодательством требований по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности (требования по этическому поведению)".

Регулятор обнаружил, что Идея Банк не соблюдал требования закона "О потребительском кредитовании" и правила, утвержденные постановлением НБУ 2022 года.

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Речь идет о том, как банки могут общаться с должниками и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности.

Решение о применении мер влияния принял Комитет НБУ по надзору за банками 24 марта 2025 года.