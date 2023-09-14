НБУ підтвердив намір повернутися до гнучкого курсу, але строки поки що назвати не може
Національний банк планує повернутися до гнучкого курсоутворення, але спрогнозувати строки поки що не може. Про це на брифінгу в четвер сказали голова НБУ Андрій Пишний та його заступник Сергій Ніколайчук.
"Реалізація стратегії [валютної лібералізації] побудована не на календарному графіку, не на датах, а на створенні стійких передумов", – сказав Пишний.
Цими передумовами є інфляція, очікування, реальна ринкова ставка, стан і обсяг золотовалютних резервів, ситуація на валютному ринку, фінансова стабільність, безпекові ризики.
"Наявність уже півтора року адміністративних обмежень створює додаткові ризики, тому що Україна дедалі важче справляється із зовнішніми і внутрішніми викликами, які могли б набагато якісніше абсорбуватися в умовах функціонування валютного ринку", – сказав Пишний.
За словами Ніколайчука, перехід до гнучкого курсу в будь-якому випадку буде поступовим.
"Ми продовжимо бути активними учасниками ринку, ми продовжимо своїми валютними інтервенціями компенсувати структурний дефіцит валюти, створюючи ситуацію, щоб курс міг коливатися як в один бік, так і в інший бік. При цьому, особливо на перших стадіях, ми будемо досить суттєво обмежувати ці курсові коливання", – сказав він.
- Фіксований курс гривні до долара в Україні діє з 24 лютого 2022 року через російське вторгнення.
- Спочатку він був встановлений на рівні 29,25 грн/$, а 21 липня НБУ девальвував гривню, підвищивши офіційний курс долара на 25% – до 36,6 грн/$. Готівковий курс станом на 20 липня перебуває приблизно на такому ж рівні.
- Із середини 2022 року НБУ постійно говорить, що не бачить необхідності подальшої девальвації.
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