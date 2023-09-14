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НБУ підтвердив намір повернутися до гнучкого курсу, але строки поки що назвати не може

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14.09.2023, 14:34
НБУ підтвердив намір повернутися до гнучкого курсу, але строки поки що назвати не може - Фото
Гривня (Фото: Depositphotos)

Національний банк планує повернутися до гнучкого курсоутворення, але спрогнозувати строки поки що не може. Про це на брифінгу в четвер сказали голова НБУ Андрій Пишний та його заступник Сергій Ніколайчук.

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"Реалізація стратегії [валютної лібералізації] побудована не на календарному графіку, не на датах, а на створенні стійких передумов", – сказав Пишний.

Цими передумовами є інфляція, очікування, реальна ринкова ставка, стан і обсяг золотовалютних резервів, ситуація на валютному ринку, фінансова стабільність, безпекові ризики.

"Наявність уже півтора року адміністративних обмежень створює додаткові ризики, тому що Україна дедалі важче справляється із зовнішніми і внутрішніми викликами, які могли б набагато якісніше абсорбуватися в умовах функціонування валютного ринку", – сказав Пишний.

За словами Ніколайчука, перехід до гнучкого курсу в будь-якому випадку буде поступовим.

"Ми продовжимо бути активними учасниками ринку, ми продовжимо своїми валютними інтервенціями компенсувати структурний дефіцит валюти, створюючи ситуацію, щоб курс міг коливатися як в один бік, так і в інший бік. При цьому, особливо на перших стадіях, ми будемо досить суттєво обмежувати ці курсові коливання", – сказав він.

29 червня 2023 року правління НБУ затвердило стратегію пом'якшення валютних обмежень, виконавши структурний маяк за програмою розширеного фінансування з МВФ. Терміни реалізації стратегії у меморандумі не передбачені, вони залежатимуть від формування належних передумов.
Андрій Водяний
курс гривнікурс долараНБУСергій НіколайчукАндрій Пишний
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