НБУ подтвердил намерение вернуться к гибкому курсу, но сроки пока назвать не может

Национальный банк планирует вернуться к гибкому курсообразованию, но спрогнозировать сроки пока не может. Об этом на брифинге в четверг сказали глава НБУ Андрей Пышный и его заместитель Сергей Николайчук.

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"Реализация стратегии [валютной либерализации] построена не на календарном графике, не на датах, а на создании устойчивых предпосылок", – сказал Пышный.

Этими предпосылками являются инфляция, ожидание, реальная рыночная ставка, состояние и объем золотовалютных резервов, ситуация на валютном рынке, финансовая стабильность, риски безопасности.

"Наличие уже полтора года административных ограничений создает дополнительные риски, потому что Украине все труднее справляться с внешними и внутренними вызовами, которые могли бы гораздо качественнее абсорбироваться в условиях функционирования валютного рынка", – сказал Пышный.

По словам Николайчука, переход к гибкому курсу в любом случае будет постепенным.

"Мы продолжим быть активными участниками рынка, мы продолжим своими валютными интервенциями компенсировать структурный дефицит валюты, создавая ситуацию, чтобы курс мог колебаться как в одну, так и в другую сторону. При этом, особенно на первых стадиях, мы будем достаточно существенно ограничивать эти курсовые колебания", – сказал он.

29 июня 2023 года правление НБУ утвердило стратегию смягчения валютных ограничений, выполнив структурный маяк по программе расширенного финансирования с МВФ . Сроки реализации стратегии в меморандуме не предусмотрены, они будут зависеть от формирования соответствующих предпосылок.