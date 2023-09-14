НБУ подтвердил намерение вернуться к гибкому курсу, но сроки пока назвать не может
Национальный банк планирует вернуться к гибкому курсообразованию, но спрогнозировать сроки пока не может. Об этом на брифинге в четверг сказали глава НБУ Андрей Пышный и его заместитель Сергей Николайчук.
"Реализация стратегии [валютной либерализации] построена не на календарном графике, не на датах, а на создании устойчивых предпосылок", – сказал Пышный.
Этими предпосылками являются инфляция, ожидание, реальная рыночная ставка, состояние и объем золотовалютных резервов, ситуация на валютном рынке, финансовая стабильность, риски безопасности.
"Наличие уже полтора года административных ограничений создает дополнительные риски, потому что Украине все труднее справляться с внешними и внутренними вызовами, которые могли бы гораздо качественнее абсорбироваться в условиях функционирования валютного рынка", – сказал Пышный.
По словам Николайчука, переход к гибкому курсу в любом случае будет постепенным.
"Мы продолжим быть активными участниками рынка, мы продолжим своими валютными интервенциями компенсировать структурный дефицит валюты, создавая ситуацию, чтобы курс мог колебаться как в одну, так и в другую сторону. При этом, особенно на первых стадиях, мы будем достаточно существенно ограничивать эти курсовые колебания", – сказал он.
- Фиксированный курс гривни к доллару в Украине действует с 24 февраля 2022 года из-за российского вторжения.
- Сначала он был установлен на уровне 29,25 грн/$, а 21 июля НБУ девальвировал гривню, повысив официальный курс доллара на 25% – до 36,6 грн/$. Наличный курс на 20 июля находится примерно на таком же уровне.
- С середины 2022 года НБУ постоянно говорит, что не видит необходимости дальнейшей девальвации.
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