НБУ призначив начальника нового управління: посилює нагляд за фінансовим ринком

Дмитро Мухопад (фото – НБУ)

Начальником управління моніторингу пов’язаних осіб Національного банку України з 2 жовтня призначено Дмитра Мухопада. Про це повідомила пресслужба банку.

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У серпні цього року НБУ створив у своїй структурі управління моніторингу пов’язаних осіб з метою посилення нагляду за фінансовим ринком, зокрема щодо моніторингу пов’язаних осіб банків та небанківських фінансових установ.

Управління належить до вертикалі підпорядкування "Пруденційний нагляд", загальне керівництво та контроль за діяльністю якої здійснює заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

Дмитро Мухопад працює в банківській системі понад 23 роки, зокрема майже дев’ять років у Національному банку.

До переведення на посаду начальника управління моніторингу пов’язаних осіб він понад рік очолював відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб, а до цього керував цим напрямом у департаменті банківського нагляду.

До роботи в Національному банку впродовж 2001-2015 років працював у низці українських банків, де займався правовим супроводженням діяльності банків, зокрема за напрямом проведення банківських операцій, належної ідентифікації клієнтів та інсайдерів банків.