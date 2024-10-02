НБУ назначил начальника нового управления: усиливает надзор за финансовым рынком
Начальником управления мониторинга связанных лиц Национального банка Украины с 2 октября назначен Дмитрий Мухопад. Об этом сообщила пресс-служба банка.
В августе этого года НБУ создал в своей структуре управления мониторинга связанных лиц с целью усиления надзора за финансовым рынком, в частности в отношении мониторинга связанных лиц банков и небанковских финансовых учреждений.
Управление относится к вертикали подчинения "Пруденциальный надзор", общее руководство и контроль за деятельностью которой осуществляет заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник.
Дмитрий Мухопад работает в банковской системе более 23 лет, в том числе почти девять лет в Национальном банке.
До перевода на должность начальника управления мониторинга связанных лиц он больше года возглавлял отдел мониторинга связанных с банками лиц, а до этого руководил этим направлением в департаменте банковского надзора.
До работы в Национальном банке на протяжении 2001-2015 годов работал в ряде украинских банков, где занимался правовым сопровождением деятельности банков, в частности по направлению проведения банковских операций, надлежащей идентификации клиентов и инсайдеров банков.
- В апреле 2023 года Национальный банк создал департамент интегрированного надзора за банками вместо департамента банковского надзора и выделил из него отдел мониторинга связанных с банками лиц.
- Тогда сообщалось, что отделение подразделения, занимающегося связанными лицами, от подразделения банковского надзора – это требование одного из структурных маяков новой кредитной программы Международного валютного фонда.