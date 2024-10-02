НБУ назначил начальника нового управления: усиливает надзор за финансовым рынком

Дмитрий Мухопад (фото – НБУ)

Начальником управления мониторинга связанных лиц Национального банка Украины с 2 октября назначен Дмитрий Мухопад. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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В августе этого года НБУ создал в своей структуре управления мониторинга связанных лиц с целью усиления надзора за финансовым рынком, в частности в отношении мониторинга связанных лиц банков и небанковских финансовых учреждений.

Управление относится к вертикали подчинения "Пруденциальный надзор", общее руководство и контроль за деятельностью которой осуществляет заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник.

Дмитрий Мухопад работает в банковской системе более 23 лет, в том числе почти девять лет в Национальном банке.

До перевода на должность начальника управления мониторинга связанных лиц он больше года возглавлял отдел мониторинга связанных с банками лиц, а до этого руководил этим направлением в департаменте банковского надзора.

До работы в Национальном банке на протяжении 2001-2015 годов работал в ряде украинских банков, где занимался правовым сопровождением деятельности банков, в частности по направлению проведения банковских операций, надлежащей идентификации клиентов и инсайдеров банков.