НБУ розширив до семи список бенчмарк-облігацій для фінансування бюджету
Національний банк з 11 червня розширює до семи випусків список бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, якими банки можуть покривати частину обсягу обов’язкових резервів. Про це НБУ повідомив на своєму сайті.
Міністерство фінансів почало продавати облігації, які банкам можна включати в резерви, у січні 2023 року.
Такий механізм стимулює банки вкладати гроші у портфель внутрішніх державних облігацій та зменшує ризики повернення до емісії для покриття дефіциту бюджету у 2023 році.
Перші шість випусків були визначені протягом січня-березня, сьомий додали зараз – це цінні папери з погашенням у лютому 2026 року, які Мінфін вперше розмістив на первинних аукціонах 2 травня.
Перелік бенчмарк-облігацій визначається Національним банком з урахуванням позиції Міністерства фінансів.
- На останньому аукціоні з продажу ОВДП 16 травня Міністерство фінансів залучило до бюджету трохи понад 7 млрд грн.
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