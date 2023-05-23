НБУ расширил до семи список бенчмарк-облигаций для финансирования бюджета

Национальный банк с 11 июня расширяет до семи выпусков список бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа, которыми банки могут покрывать часть объема обязательных резервов. Об этом НБУ сообщил на своем сайте.

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Министерство финансов начало продавать облигации, которые банкам можно включать в резервы в январе 2023 года.

Такой механизм стимулирует банки вкладывать деньги в портфель внутренних государственных облигаций и уменьшает риски возврата к эмиссии для финансирования дефицита бюджета в 2023 году.

Первые шесть выпусков были определены в январе-марте, седьмой добавили сейчас – это ценные бумаги с погашением в феврале 2026 года, которые Минфин впервые разместил на первичных аукционах 2 мая.

Список бенчмарк-облигаций определяется Национальным банком с учетом позиции Министерства финансов.