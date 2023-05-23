UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НБУ расширил до семи список бенчмарк-облигаций для финансирования бюджета

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 10:19
НБУ расширил до семи список бенчмарк-облигаций для финансирования бюджета - Фото
Фото: НБУ

Национальный банк с 11 июня расширяет до семи выпусков список бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа, которыми банки могут покрывать часть объема обязательных резервов. Об этом НБУ сообщил на своем сайте.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Министерство финансов начало продавать облигации, которые банкам можно включать в резервы в январе 2023 года.

Такой механизм стимулирует банки вкладывать деньги в портфель внутренних государственных облигаций и уменьшает риски возврата к эмиссии для финансирования дефицита бюджета в 2023 году.

Первые шесть выпусков были определены в январе-марте, седьмой добавили сейчас – это ценные бумаги с погашением в феврале 2026 года, которые Минфин впервые разместил на первичных аукционах 2 мая.

Список бенчмарк-облигаций определяется Национальным банком с учетом позиции Министерства финансов.

  • На последнем аукционе по продаже ОВГЗ 16 мая Министерство финансов привлекло в бюджет чуть более 7 млрд грн.
Андрей Водяный
НБУбанкиОВГЗдефицит бюджетабюджет-2023
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 