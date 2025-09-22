НБУ став головним акціонером Національного депозитарію
Кабінет міністрів у понеділок передав Національному банку державну частку в центральному депозитарії цінних паперів – ПАТ "Національний депозитарій України", повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Раніше цією часткою управляла Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
"Визначено [...] Національний банк органом управління державною часткою у статутному капіталі Центрального депозитарію цінних паперів. Визнано таким, що втратило чинність, розпорядження КМУ від 07.11.2013 №880 "Про визначення органу управління державною часткою у статутному капіталі Центрального депозитарію цінних паперів", – повідомив Мельничук.
Це рішення надає Національному банку України практично повний контроль над Національним депозитарієм. Раніше у нього було 25% акцій напряму і 10,94% опосередковано через корпоративний недержавний пенсійний фонд НБУ.
Пряма державна частка, яку йому передали новим рішенням, становить 25%, опосередкована – ще 34,98% (це частки Укрексімбанку – 9,99% і Ощадбанку – 24,99%).
- Депозитарій – це професійний учасник ринку цінних паперів, основна функція якого – облік прав власності на активи, такі як акції, облігації.
- Передання Національного депозитарію під контроль Національного банку передбачено меморандумом про створення нової фондової біржі. Він передбачає об’єднання депозитарних послуг у Національному депозитарії, який перебере від НБУ облік і обслуговування державних облігацій. Він працюватиме як центральний депозитарій під контролем Нацбанку, що стане його головним акціонером.
- 11 вересня голова НБУ Андрій Пишний сказав, що передання Національного депозитарію до Нацбанку – це нульова фаза меморандуму.
