НБУ стал главным акционером Национального депозитария

Фото: НБУ

Кабинет министров в понедельник передал Национальному банку государственную долю в центральном депозитарии ценных бумаг – ПАО "Национальный депозитарий Украины", сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Раньше этой долей управляла Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

"Определен [...] Национальный банк органом управления государственной долей в уставном капитале Центрального депозитария ценных бумаг. Признано утратившим силу распоряжение КМУ от 07.11.2013 №880 "Об определении органа управления государственной долей в уставном капитале Центрального депозитария ценных бумаг", – сообщил Мельничук.

Это решение предоставляет Национальному банку Украины практически полный контроль над Национальным депозитарием. Раньше у него было 25% акций напрямую и 10,94% опосредованно через корпоративный негосударственный пенсионный фонд НБУ.

Прямая государственная доля, которую ему передали новым решением, составляет 25%, опосредованная – еще 34,98% (это доли Укрэксимбанка – 9,99% и Ощадбанка – 24,99%).