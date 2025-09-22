НБУ стал главным акционером Национального депозитария
Кабинет министров в понедельник передал Национальному банку государственную долю в центральном депозитарии ценных бумаг – ПАО "Национальный депозитарий Украины", сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Раньше этой долей управляла Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
"Определен [...] Национальный банк органом управления государственной долей в уставном капитале Центрального депозитария ценных бумаг. Признано утратившим силу распоряжение КМУ от 07.11.2013 №880 "Об определении органа управления государственной долей в уставном капитале Центрального депозитария ценных бумаг", – сообщил Мельничук.
Это решение предоставляет Национальному банку Украины практически полный контроль над Национальным депозитарием. Раньше у него было 25% акций напрямую и 10,94% опосредованно через корпоративный негосударственный пенсионный фонд НБУ.
Прямая государственная доля, которую ему передали новым решением, составляет 25%, опосредованная – еще 34,98% (это доли Укрэксимбанка – 9,99% и Ощадбанка – 24,99%).
- Депозитарий – это профессиональный участник рынка ценных бумаг, основная функция которого – учет прав собственности на активы, такие как акции, облигации.
- Передача Национального депозитария под контроль Национального банка предусмотрен меморандумом о создании новой фондовой биржи. Он предусматривает объединение депозитарных услуг в Национальном депозитарии, который переберет от НБУ учет и обслуживание государственных облигаций. Он будет работать как центральный депозитарий под контролем Нацбанка, который станет его главным акционером.
- 11 сентября глава НБУ Андрей Пышный сказал, что передача Национального депозитария в Нацбанк – это нулевая фаза меморандума.
