НБУ вперше розмістив на монеті зображення безпілотника
Національний банк у понеділок, 22 липня, випустив в обіг нумізматичну монету з зображенням безпілотника "Лелека-100". Про це повідомила пресслужба регулятора.
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Це друга монета у серії "Збройні Сили України", що вшановує українську зброю та її творців. На першій було зображено береговий ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун".
"Лелека-100" – український безпілотник компанії DeViRo. Прийнятий на озброєння з 2021 року, використовується для повітряної розвідки й коригування вогню артилерії.
На аверсі монети змодельовано стилізоване зображення з монітора керування польотом безпілотника "Лелека-100", на якому відображені виявлені ворожі танки. У центрі – абрис планера комплексу.
На реверсі монети зображено планер розвідувального комплексу в польоті. Над ним – стилізований абрис птаха лелеки.
Номінал монети – 5 гривень, тираж – до 75 000 штук. Її можна придбати в нумізматичному магазині Національного банку.
- У 2023 році НБУ презентував нову лімітовану версію монети 10 грн, на реверсі якої замість гетьмана Івана Мазепи зображений американський зенітно-ракетний комплекс Patriot.