НБУ впервые разместил на монете изображение беспилотника

Фото: НБУ

Национальный банк в понедельник, 22 июля, выпустил в обращение нумизматическую монету с изображением беспилотника "Лелека-100". Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Это вторая монета в серии "Вооруженные Силы Украины", которая чествует украинское оружие и его создателей. На первой изображен береговой ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун".

"Лелека-100" – украинский беспилотник компании DeViRo. Принят на вооружение с 2021 года, используется для воздушной разведки и корректировки огня артиллерии.

На аверсе монеты смоделировано стилизованное изображение с монитора управления полетом беспилотника "Лелека-100", на котором запечатлены обнаруженные вражеские танки. В центре – абрис планера комплекса.

На реверсе монеты изображен планер разведывательного комплекса в полете. Над ним – стилизованный абрис птицы аиста.

Фото: НБУ

Номинал монеты – 5 гривен, тираж – до 75 000 штук. Ее можно купить в нумизматическом магазине Национального банка.