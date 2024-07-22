НБУ впервые разместил на монете изображение беспилотника
Национальный банк в понедельник, 22 июля, выпустил в обращение нумизматическую монету с изображением беспилотника "Лелека-100". Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
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Это вторая монета в серии "Вооруженные Силы Украины", которая чествует украинское оружие и его создателей. На первой изображен береговой ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун".
"Лелека-100" – украинский беспилотник компании DeViRo. Принят на вооружение с 2021 года, используется для воздушной разведки и корректировки огня артиллерии.
На аверсе монеты смоделировано стилизованное изображение с монитора управления полетом беспилотника "Лелека-100", на котором запечатлены обнаруженные вражеские танки. В центре – абрис планера комплекса.
На реверсе монеты изображен планер разведывательного комплекса в полете. Над ним – стилизованный абрис птицы аиста.
Номинал монеты – 5 гривен, тираж – до 75 000 штук. Ее можно купить в нумизматическом магазине Национального банка.
- В 2023 году НБУ представил новую лимитированную версию монеты 10 грн, на реверсе которой вместо гетмана Ивана Мазепы изображен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.