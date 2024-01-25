НБУ зупинив зниження облікової ставки. Вона залишиться на рівні 15%

Облікова ставка НБУ залишиться на 15%, враховуючи баланс ризиків. Найбільші з них – більша тривалість війни та зменшення міжнародної допомоги

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Національний банк зупинив процес зниження облікової ставки, який тривав з літа 2023 року. За цей час вона зменшилася з 25% до 15%. На першому у 2024 році засіданні з питань монетарної політики регулятор вирішив її не переглядати.

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"Це рішення узгоджується з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. на горизонті монетарної політики", – йдеться в коментарі НБУ.

Прогноз НБУ по зниженню облікової ставки

Регулятор пояснив, що облікову ставку вирішили зберегти на рівні 15%, враховуючи баланс ризиків.

Головний з них, як і раніше, це ситуація на фронті.

НБУ зберігає у своїх прогнозах припущення про відчутне зниження високих безпекових ризиків із 2025 року. Але ризик триваліших масштабних бойових дій, на думку НБУ, посилився порівняно з попереднім прогнозом.

Це негативно впливатиме на ділові та споживчі настрої, курсові та інфляційні очікування, посилюватиме тиск на державні фінанси та поглиблюватиме проблеми на ринку праці.

За такого сценарію потенціал економічного зростання буде меншим, а інфляційний тиск – вищим, ніж очікується зараз.

Крім того, значними є ризики систематичних збоїв у ритмічності надходження міжнародної допомоги та суттєвішого зниження її обсягів порівняно з базовим сценарієм.

Інші ризики:

- виникнення додаткових бюджетних потреб (для підтримання обороноздатності, ліквідації наслідків терактів тощо) і значних квазіфіскальних дефіцитів, зокрема в енергетичній сфері;

- суттєві пошкодження портової та енергетичної інфраструктури, які обмежуватимуть експорт;

- продовження часткового блокування кордонів з окремими країнами ЄС для вантажних перевезень, що обмежуватиме експорт та здорожчуватиме імпорт;

- поглиблення негативних міграційних тенденцій.