НБУ зупинив зниження облікової ставки. Вона залишиться на рівні 15%
Національний банк зупинив процес зниження облікової ставки, який тривав з літа 2023 року. За цей час вона зменшилася з 25% до 15%. На першому у 2024 році засіданні з питань монетарної політики регулятор вирішив її не переглядати.
"Це рішення узгоджується з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. на горизонті монетарної політики", – йдеться в коментарі НБУ.
Регулятор пояснив, що облікову ставку вирішили зберегти на рівні 15%, враховуючи баланс ризиків.
Головний з них, як і раніше, це ситуація на фронті.
НБУ зберігає у своїх прогнозах припущення про відчутне зниження високих безпекових ризиків із 2025 року. Але ризик триваліших масштабних бойових дій, на думку НБУ, посилився порівняно з попереднім прогнозом.
Це негативно впливатиме на ділові та споживчі настрої, курсові та інфляційні очікування, посилюватиме тиск на державні фінанси та поглиблюватиме проблеми на ринку праці.
За такого сценарію потенціал економічного зростання буде меншим, а інфляційний тиск – вищим, ніж очікується зараз.
Крім того, значними є ризики систематичних збоїв у ритмічності надходження міжнародної допомоги та суттєвішого зниження її обсягів порівняно з базовим сценарієм.
Інші ризики:
- виникнення додаткових бюджетних потреб (для підтримання обороноздатності, ліквідації наслідків терактів тощо) і значних квазіфіскальних дефіцитів, зокрема в енергетичній сфері;
- суттєві пошкодження портової та енергетичної інфраструктури, які обмежуватимуть експорт;
- продовження часткового блокування кордонів з окремими країнами ЄС для вантажних перевезень, що обмежуватиме експорт та здорожчуватиме імпорт;
- поглиблення негативних міграційних тенденцій.
- Облікова ставка – це ключовий показник вартості грошей у країні, від якого залежать відсоткові ставки для кредитів та депозитів. Після початку війни її різко підвищили з 10% до 25%, і на цьому рівні вона була аж до липня 2023 року. Тоді у зв'язку зі значним сповільненням інфляції НБУ почав поступово зменшувати ставку, поки в грудні 2023 року вона не опустилася до 15%.