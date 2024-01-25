НБУ остановил понижение учетной ставки. Она останется на уровне 15%
Национальный банк остановил процесс снижения учетной ставки, продолжавшийся с лета 2023 года. За это время она снизилась с 25% до 15%. На первом в 2024 году заседании по монетарной политике регулятор решил ее не пересматривать.
Регулятор объяснил, что учетную ставку решили сохранить на уровне 15%, учитывая баланс рисков.
Главный из них по-прежнему это ситуация на фронте.
НБУ сохраняет в своих прогнозах предположение об ощутимом снижении высоких рисков безопасности с 2025 года. Но риск более продолжительных масштабных боевых действий, по мнению НБУ, усилился по сравнению с предыдущим прогнозом.
Это будет негативно влиять на деловые и потребительские настроения, курсовые и инфляционные ожидания, усиливать давление на государственные финансы и усугублять проблемы на рынке труда.
При таком сценарии потенциал экономического роста будет меньше, а инфляционное давление – выше, чем ожидается сейчас.
Кроме того, значительны риски систематических сбоев в ритмичности поступления международной помощи и более существенного снижения ее объемов по сравнению с базовым сценарием.
Другие риски:
- возникновение дополнительных бюджетных потребностей (для поддержки обороноспособности, ликвидации последствий терактов и т.п.) и значительных квазифискальных дефицитов, в частности в энергетической сфере;
- существенные повреждения портовой и энергетической инфраструктуры, ограничивающие экспорт;
- продолжение частичного блокирования границ с отдельными странами ЕС для грузовых перевозок, что будет ограничивать экспорт и делать более дорогим импорт;
- углубление отрицательных миграционных тенденций.
- Учетная ставка – ключевой показатель стоимости денег в стране, от которого зависят процентные ставки для кредитов и депозитов. После начала войны ее резко повысили с 10 до 25%, и на этом уровне она находилась вплоть до июля 2023 года. Тогда в связи со значительным замедлением инфляции НБУ начал постепенно сбавлять ставку, пока в декабре 2023 года она не опустилась до 15%.