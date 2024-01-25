НБУ остановил понижение учетной ставки. Она останется на уровне 15%

Учетная ставка НБУ останется на 15%, учитывая баланс рисков. Самые большие из них – большая продолжительность войны и уменьшение международной помощи

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Национальный банк остановил процесс снижения учетной ставки, продолжавшийся с лета 2023 года. За это время она снизилась с 25% до 15%. На первом в 2024 году заседании по монетарной политике регулятор решил ее не пересматривать.

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"Это решение согласуется с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения в целевой диапазон 5% ± 1 п.п. на горизонте монетарной политики", — говорится в комментарии НБУ.



Регулятор объяснил, что учетную ставку решили сохранить на уровне 15%, учитывая баланс рисков.

Главный из них по-прежнему это ситуация на фронте.

НБУ сохраняет в своих прогнозах предположение об ощутимом снижении высоких рисков безопасности с 2025 года. Но риск более продолжительных масштабных боевых действий, по мнению НБУ, усилился по сравнению с предыдущим прогнозом.

Это будет негативно влиять на деловые и потребительские настроения, курсовые и инфляционные ожидания, усиливать давление на государственные финансы и усугублять проблемы на рынке труда.

При таком сценарии потенциал экономического роста будет меньше, а инфляционное давление – выше, чем ожидается сейчас.

Кроме того, значительны риски систематических сбоев в ритмичности поступления международной помощи и более существенного снижения ее объемов по сравнению с базовым сценарием.

Другие риски:

- возникновение дополнительных бюджетных потребностей (для поддержки обороноспособности, ликвидации последствий терактов и т.п.) и значительных квазифискальных дефицитов, в частности в энергетической сфере;

- существенные повреждения портовой и энергетической инфраструктуры, ограничивающие экспорт;

- продолжение частичного блокирования границ с отдельными странами ЕС для грузовых перевозок, что будет ограничивать экспорт и делать более дорогим импорт;

- углубление отрицательных миграционных тенденций.