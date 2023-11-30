Німеччина дає 50 млн євро на фінансування українського бізнесу за програмою 5-7-9%

Минулого року KfW вже надав 150 млн євро для програми 5-7-9%

Фото: пресслужба Мінфіну

Німецька Кредитна установа для відбудови (KfW) виділила грант у 50 млн євро на рефінансування державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Кошти дозволять відшкодувати витрати на компенсацію відсоткової ставки за кредитами для малого та середнього бізнесу України.

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Минулого року KfW вже надав 150 млн євро для програми 5-7-9%.

Загалом Німеччина виділила 600 млн євро у 2023 році на підтримку українського бізнесу.

"Надаючи підприємцям субсидії у вигляді часткової компенсації відсоткової ставки, ми забезпечуємо продовження роботи компаній та збереження робочих місць, що генерує доходи домогосподарств та податкові надходження для держави", – прокоментував голова представництва KfW в Україні та Молдові Лоренц Гесснер.

За даними Мінфіну, з моменту старту держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від уповноважених банків 76 429 кредитів на загальну суму 253,5 млрд грн.

За час дії воєнного стану в Україні в межах програми 5-7-9% укладено 41 607 кредитних договорів на загальну суму 163,9 млрд грн.

Джерело: Мінфін

27 листопада 2023 року уряд Німеччини через банк KfW виділив 24 млн євро кредиту Укренерго та додатково 500 000 євро гранту на посилення стійкості української енергосистеми.

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