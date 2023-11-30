Германия дает 50 млн евро на финансирование украинского бизнеса по программе 5-7-9%

В прошлом году KfW уже предоставил 150 млн евро для программы 5-7-9%

Фото: пресс-служба Минфина

Немецкое Кредитное учреждением для восстановления (KfW) выделило грант в 50 млн евро на рефинансирование государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Средства позволят возместить расходы по компенсации процентной ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса Украины.

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В прошлом году KfW уже предоставил 150 млн евро для программы 5-7-9%.

Всего Германия выделила 600 млн евро в 2023 году на поддержку украинского бизнеса.

"Предоставляя предпринимателям субсидии в виде частичной компенсации процентной ставки, мы обеспечиваем продолжение работы компаний и сохранение рабочих мест, что генерирует доходы домохозяйств и налоговые поступления для государства", — прокомментировал глава представительства KfW в Украине и Молдове Лоренц Гесснер.

По данным Минфина, с момента старта госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили от уполномоченных банков 76 429 кредитов на общую сумму 253,5 млрд грн.

За время действия военного положения в Украине в рамках программы 5-7-9% заключено 41 607 кредитных договоров на общую сумму 163,9 млрд грн.

Источник: Минфин

27 ноября 2023 года правительство Германии через банк KfW выделило 24 млн евро кредита Укрэнерго и дополнительно 500 000 евро гранта на усиление устойчивости украинской энергосистемы.

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