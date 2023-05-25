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Польський проєкт monobank пройшов сертифікацію Apple Pay, але запуск відкладається

Этот материал также доступен на русском
25.05.2023, 13:06
Польський проєкт monobank пройшов сертифікацію Apple Pay, але запуск відкладається - Фото
Фото: stereo.io

Проєкт stereo, з яким український monobank планує вихід на ринок Польщі, пройшов сертифікацію Apple Pay. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

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"Вчора ми успішно пройшли сертифікацію Apple Pay для stereo і тепер повністю готові до запуску в Польщі", – написав він у Telegram.

За словами Гороховського, понад 230 000 клієнтів чекають на запуск stereo в Польщі. Але, через незалежні від українського банку обставини, випуск продукту відкладається на невизначений термін.

Довідка. Назва польського проєкту – stereo by mono. Банкінг пропонує безкоштовний банківський рахунок, віддалену реєстрацію через Дію, меню та підтримку українською, безкоштовні перекази в Україну, відсутність комісії за поповнення та зняття готівки, безкоштовну віртуальну картку (фізична – до 25 злотих), підтримку Apple та Google Pay.

Окрім звичайної версії, stereo пропонує окрему платну підписку stereo+ із додатковими функціями та меншими комісіями.

Для реєстрації в банкінгу потрібно мати PESEL (номер запису в польській системі реєстрації населення).

Вихід на ринок Польщі monobank анонсував у січні 2023 року. Роботу стартапу stereo планували розпочати до кінця першого кварталу. За словами Гороховського, stereo буде спрямований як на українських біженців у Польщі, так і на поляків.

Повідомлялося, що monobank на польському ринку співпрацюватиме в Польщі з місцевою фінустановою – "дочкою" бельгійського Aion. З 2018 року банк належить американському фонду прямих інвестицій Warburg Pincus – одного з європейських лідерів із надання послуг за моделлю banking as a service.

  • Проєкт мобільного банку без відділень monobank заснували у 2017 році, він працює під ліцензією Універсал Банку, який входить до групи ТАС бізнесмена Сергія Тігіпка.
Віра Касіян
ПольщаMonobankолег гороховськийApple Paystereo by mono
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