Польський проєкт monobank пройшов сертифікацію Apple Pay, але запуск відкладається
Проєкт stereo, з яким український monobank планує вихід на ринок Польщі, пройшов сертифікацію Apple Pay. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.
"Вчора ми успішно пройшли сертифікацію Apple Pay для stereo і тепер повністю готові до запуску в Польщі", – написав він у Telegram.
За словами Гороховського, понад 230 000 клієнтів чекають на запуск stereo в Польщі. Але, через незалежні від українського банку обставини, випуск продукту відкладається на невизначений термін.
Окрім звичайної версії, stereo пропонує окрему платну підписку stereo+ із додатковими функціями та меншими комісіями.
Для реєстрації в банкінгу потрібно мати PESEL (номер запису в польській системі реєстрації населення).
Вихід на ринок Польщі monobank анонсував у січні 2023 року. Роботу стартапу stereo планували розпочати до кінця першого кварталу. За словами Гороховського, stereo буде спрямований як на українських біженців у Польщі, так і на поляків.
Повідомлялося, що monobank на польському ринку співпрацюватиме в Польщі з місцевою фінустановою – "дочкою" бельгійського Aion. З 2018 року банк належить американському фонду прямих інвестицій Warburg Pincus – одного з європейських лідерів із надання послуг за моделлю banking as a service.
- Проєкт мобільного банку без відділень monobank заснували у 2017 році, він працює під ліцензією Універсал Банку, який входить до групи ТАС бізнесмена Сергія Тігіпка.
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