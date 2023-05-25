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Польский проект monobank прошел сертификацию Apple Pay, но запуск откладывается

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 13:06
Польский проект monobank прошел сертификацию Apple Pay, но запуск откладывается - Фото
Фото: stereo.io

Проект stereo, с которым украинский monobank планирует выход на рынок Польши, прошел сертификацию Apple Pay. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

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"Вчера мы успешно прошли сертификацию Apple Pay для stereo и теперь полностью готовы к запуску в Польше", – написал он в Telegram.

По словам Гороховского, более 230 000 клиентов ждут запуска stereo в Польше. Но, по независящим от украинского банка причинам, выпуск продукта откладывается на неопределенный срок.

Справка. Название польского проекта – stereo by mono. Банкинг предлагает бесплатный банковский счет, удаленную регистрацию через Дию, меню и поддержку на украинском языке, бесплатные переводы в Украину, отсутствие комиссии за пополнение и снятие наличных, бесплатную виртуальную карточку (физическая – до 25 злотых), поддержку Apple и Google Pay.

Помимо обычной версии, stereo предлагает отдельную платную подписку stereo+ с дополнительными функциями и меньшими комиссиями.

Для регистрации в банкинге необходимо иметь PESEL (номер записи в польской системе регистрации населения).

Выход на рынок Польши monobank анонсировал в январе 2023 года. Работу стартапа stereo планировали начать к концу первого квартала. По словам Гороховского, stereo будет направлен как на украинских беженцев в Польше, так и на поляков.

Сообщалось, что monobank на польском рынке будет сотрудничать с местным финучреждением – "дочкой" бельгийского Aion. С 2018 года банк принадлежит американскому фонду прямых инвестиций Warburg Pincus – одному из европейских лидеров по оказанию услуг по модели banking as a service.

  • Проект мобильного банка без отделений monobank основали в 2017 году, он работает под лицензией Универсал Банка, входящего в группу ТАС бизнесмена Сергея Тигипко.
Вера Касиян
Monobankпольщагороховский олегstereo by mono
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