Польский проект monobank прошел сертификацию Apple Pay, но запуск откладывается
Проект stereo, с которым украинский monobank планирует выход на рынок Польши, прошел сертификацию Apple Pay. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
"Вчера мы успешно прошли сертификацию Apple Pay для stereo и теперь полностью готовы к запуску в Польше", – написал он в Telegram.
По словам Гороховского, более 230 000 клиентов ждут запуска stereo в Польше. Но, по независящим от украинского банка причинам, выпуск продукта откладывается на неопределенный срок.
Помимо обычной версии, stereo предлагает отдельную платную подписку stereo+ с дополнительными функциями и меньшими комиссиями.
Для регистрации в банкинге необходимо иметь PESEL (номер записи в польской системе регистрации населения).
Выход на рынок Польши monobank анонсировал в январе 2023 года. Работу стартапа stereo планировали начать к концу первого квартала. По словам Гороховского, stereo будет направлен как на украинских беженцев в Польше, так и на поляков.
Сообщалось, что monobank на польском рынке будет сотрудничать с местным финучреждением – "дочкой" бельгийского Aion. С 2018 года банк принадлежит американскому фонду прямых инвестиций Warburg Pincus – одному из европейских лидеров по оказанию услуг по модели banking as a service.
- Проект мобильного банка без отделений monobank основали в 2017 году, он работает под лицензией Универсал Банка, входящего в группу ТАС бизнесмена Сергея Тигипко.
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