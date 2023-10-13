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ПриватБанк відправлятиме платіжні карти Новою поштою у шість країн Європи

Этот материал также доступен на русском
13.10.2023, 11:32
ПриватБанк відправлятиме платіжні карти Новою поштою у шість країн Європи - Фото
ПриватБанк (Фото: Depositphotos)

Клієнти ПриватБанку відтепер можуть перевипустити чинну платіжну картку чи відкрити нову цифрову картку в Приват24 та отримати "фізичну" картку через Нову пошту в шести країнах Європи, де зараз перебуває найбільше українців. Про це інформує пресслужба банку.

Замовлення карток з доставленням за кордон уже доступно у Приват24.

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Отримати картку ПриватБанку можна у відділеннях або через кур’єра Nova Post за будь-якою адресою у Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії та Румунії. До кінця січня 2024 року доставляння карток ПриватБанку клієнтам, що перебувають за кордоном, буде безкоштовним.

Від початку війни ПриватБанк подовжив строк дії всіх платіжних карток, що дає змогу вільно користуватися карткою для оплати товарів та послуг в торговельній мережі та зняття готівки. 

Наталія Софієнко
ПриватБанкнова поштаплатіжні картки
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