ПриватБанк надсилатиме картки Новою поштою безкоштовно до кінця року

Державний ПриватБанк до кінця року надсилатиме перевипущені або нові картки Новою поштою безкоштовно. Про це повідомляє пресслужба банку.

Клієнти ПриватБанку, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили цифрову картку через Приват24, можуть отримати фізичну картку поштою.

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Отримати карту у відділенні або поштоматі Нової пошти до кінця 2023 року можна безкоштовно.

Також незабаром ПриватБанк відкриє можливість замовлення доставляння карток для клієнтів, які через війну чи інші причини зараз перебувають за кордоном.

Від початку війни ПриватБанк подовжив строк дії всіх платіжних карток, що дозволяє вільно користуватися карткою для оплати товарів та послуг в торговій мережі та зняття готівки. Цифрову картку можна оформити у Приват24.