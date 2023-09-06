ПриватБанк будет отправлять карты Новою поштою бесплатно до конца года
Государственный ПриватБанк до конца года будет отправлять перевыпущенные или новые карты Новою поштою бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Клиенты ПриватБанка, которые перевыпустили действующую платежную карту или открыли цифровую карту через Приват24, могут получить физическую карту по почте.
Получить карту в отделении или почтомате Нової пошти до конца 2023 года можно бесплатно.
Также в скором времени ПриватБанк откроет возможность заказа доставки карт для клиентов, которые из-за войны или других причин сейчас находятся за границей.
С начала войны ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт, что позволяет свободно пользоваться картой для оплаты товаров и услуг в торговой сети и снятия наличных. Цифровую карту можно оформить в Приват24.
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