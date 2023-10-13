ПриватБанк будет отправлять платежные карты Новой почтой в шесть стран Европы

Клиенты ПриватБанка теперь могут перевыпустить действующую платежную карту или открыть новую цифровую карту в Приват24 и получить "физическую" карту через Новую почту в шести странах Европы, где сейчас больше всего украинцев. Об этом информирует пресс-служба банка.

Заказ карт с доставкой за границу уже доступен в Приват24.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Получить карту ПриватБанка можно в отделениях или через курьера Nova Post по любому адресу в Польше, Молдове, Литве, Германии, Чехии и Румынии. До конца января 2024 года доставка карт ПриватБанка клиентам, находящимся за границей, будет бесплатной.

С начала войны ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт, что позволяет свободно пользоваться картой для оплаты товаров и услуг в торговой сети и снятия наличных.