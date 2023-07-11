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ПриватБанк виграв у Дніпрі суд про bail-in на $1,5 млн

Этот материал также доступен на русском
11.07.2023, 16:23
ПриватБанк виграв у Дніпрі суд про bail-in на $1,5 млн - Фото
Фото: depositphotos.com

Дніпровський апеляційний суд 11 липня скасував рішення суду першої інстанції, згідно з яким ПриватБанк повинен був виплатити $1,5 млн на користь колишнього клієнта, наближеного до структур Ігоря Коломойського. Про це повідомила пресслужба банку.

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Йдеться про Ігоря Волокового, голову наглядової ради Кременчуцького сталеливарного заводу і колишнього міноритарного акціонера та члена наглядової ради заводу ДніпроАзот. "Обидві компанії входять до неформальної групи Приват Коломойського", – вказує банк.

Наприкінці 2016 року в рамках процедури bail-in гроші Волокового, які він тримав у ПриватБанку, були примусово конвертовані в капітал банку.

Він звернувся до Жовтневого суду Дніпра, який у листопаді 2017 року задовольнив позов частково – стягнув з ПриватБанку $1,46 млн та 2,8 млн грн.

Рішення не набрало законної сили, тому що ПриватБанк подав апеляцію.

З 2019 року провадження у справі було зупинене.

"Несподівано у 2023 році провадження було поновлено – у період, коли Дніпровський апеляційний суд вже прийняв ряд негативних рішень проти банку у подібних спорах. І поновлено саме тією колегією, яка, на думку банку, приймала вочевидь незаконне рішення у подібній справі. Банк добився відводу такої колегії суду від розгляду справи. Але вже після поновлення провадження у справі, банк здобув перемогу у Верховному Суді в інших справах з подібними правовідносинами, висновки у яких мають застосовуватись іншими судами", – йдеться в позиції банку.

  • Після націоналізації ПриватБанку держава витратила 155 млрд грн на його фінансове оздоровлення. Завдяки операції bail-in статутний капітал ПриватБанку вдалося збільшити на 29,4 млрд грн.
  • Її легітимна мета та законність підтверджена висновками Великої палати Верховного Суду у справі за позовом колишнього акціонера банку Олександра Дубілета.
Андрій Водяний
ПриватБанкІгор КоломойськийДніпроbail-in
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