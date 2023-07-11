ПриватБанк выиграл в Днепре суд о bail-in на $1,5 млн

Днепровский апелляционный суд 11 июля отменил решение суда первой инстанции, согласно которому ПриватБанк должен был выплатить $1,5 млн в пользу бывшего клиента, приближенного к структурам Игоря Коломойского. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Речь идет об Игоре Волоковом, председателе наблюдательного совета Кременчугского сталелитейного завода и бывшем миноритарном акционере и члене наблюдательного совета завода ДнепрАзот. "Обе компании входят в неформальную группу Приват Коломойского", – указывает банк.

В конце 2016 года в рамках процедуры bail-in деньги Волокового, которые он держал в ПриватБанке, были принудительно конвертированы в капитал банка.

Он обратился в Жовтневый суд Днепра, который в ноябре 2017 года удовлетворил иск частично – взыскал с ПриватБанка $1,46 млн и 2,8 млн грн.

Решение не вступило в законную силу, потому что ПриватБанк подал апелляцию.

С 2019 года производство по делу было остановлено.

"Неожиданно в 2023 году производство было возобновлено – в период, когда Днепровский апелляционный суд уже принял ряд негативных решений против банка в подобных спорах. И возобновлен именно той коллегией, которая, по мнению банка, принимала очевидно незаконное решение по подобному делу. Банк добился отвода такой коллегии суда от рассмотрения дела. Но уже после возобновления производства по делу банк одержал победу в Верховном Суде по другим делам с подобными правоотношениями, выводы в которых должны применяться другими судами", – говорится в позиции банка.