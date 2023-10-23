ПриватБанк до лютого кредитуватиме бізнес під заставу без комісій

Державний ПриватБанк запустив нову програму підтримки підприємців та малого бізнесу, яка дає можливість отримати фінансування без додаткової комісії, – достатньо мати заставу, інформує пресслужба банку.

Пільгова програма кредитування під заставу без комісій триватиме з жовтня 2023-го до лютого 2024 року.

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Підприємці та малий бізнес отримають від банку фінансування за ставкою від 5% річних (залежно від цілі кредитування) у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" на строк до 3 років.

Застава по кредиту (власне рухоме чи нерухоме майно, майно третіх осіб) та до 50% суми кредиту – гарантії держави або програми ЄБРР.