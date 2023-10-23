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ПриватБанк до февраля будет кредитовать бизнес под залог без комиссий

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2023, 09:10
ПриватБанк до февраля будет кредитовать бизнес под залог без комиссий - Фото
ПриватБанк (Фото - Depositphotos)

Государственный ПриватБанк запустил новую программу поддержки предпринимателей и малого бизнеса, которая позволяет получить финансирование без дополнительной комиссии, – достаточно иметь залог, информирует пресс-служба банка.

Льготная программа кредитования под залог без комиссий продлится с октября 2023-го по февраль 2024 года.

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Предприниматели и малый бизнес получат от банка финансирование по ставке от 5% годовых (в зависимости от цели кредитования) в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" сроком до 3 лет.

Залог по кредиту (собственное движимое или недвижимое имущество, имущество третьих лиц) и до 50% от суммы кредита – гарантии государства или программы ЕБРР.

Наталия Софиенко
ПриватБанккредитование бизнеса
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