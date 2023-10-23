ПриватБанк до февраля будет кредитовать бизнес под залог без комиссий
23.10.2023, 09:10
ПриватБанк (Фото - Depositphotos)
Государственный ПриватБанк запустил новую программу поддержки предпринимателей и малого бизнеса, которая позволяет получить финансирование без дополнительной комиссии, – достаточно иметь залог, информирует пресс-служба банка.
Льготная программа кредитования под залог без комиссий продлится с октября 2023-го по февраль 2024 года.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Предприниматели и малый бизнес получат от банка финансирование по ставке от 5% годовых (в зависимости от цели кредитования) в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" сроком до 3 лет.
Залог по кредиту (собственное движимое или недвижимое имущество, имущество третьих лиц) и до 50% от суммы кредита – гарантии государства или программы ЕБРР.
- Нацбанк продолжает постепенно возвращать требования к банкам, временно ослабленные в начале полномасштабного вторжения, в частности, по осуществлению оценки кредитного риска.
Последние новости
Комментарии