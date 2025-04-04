ПриватБанк виграв у Верховному суді справу проти офшорів Суркісів на $250 млн

Іноземні компанії, наближені до Ігоря та Григорія Суркісів, не змогли стягнути з державного ПриватБанку $250 млн

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Верховний суд задовольнив касаційні скарги Національного банку України та ПриватБанку у справі за позовом шести компаній-нерезидентів, наближених до родини Суркісів. Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

"Верховний суд закрив провадження у справі № 826/1317/17 за позовом компаній Суркісів проти Національного банку України, Міністерства фінансів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та ПриватБанку", – сказано в повідомленні.

Це одна із чотирьох судових справ родини Суркісів та повʼязаних з ними компаній проти державного ПриватБанку про оскарження законності bail-in під час націоналізації, які розглядаються у судах України та Кіпру.

Постанова Верховного суду про задоволення касаційних скарг НБУ та ПриватБанку є остаточною та оскарженню не підлягає.

Позов подали шість компаній: Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments.

У 2016 році Національний банк у процесі націоналізації визнав родину Суркісів та їхні компанії пов'язаними з ПриватБанком особами. Надалі кошти, розміщені компаніями-нерезидентами на депозитних рахунках кіпрської філії Банку, було включено до процедури bail-in.

У 2017 році суд першої інстанції (нині ліквідований Окружний адміністративний суд Києва) задовольнив позов іноземних компаній, пов'язаних з родиною Суркісів, про оскарження процедури bail-in у частині визначення компаній пов’язаними з ПриватБанком особами і постановив стягнути із державного банку понад $250 млн.

"ПриватБанк вітає рішення Верховного суду. Перемога у цій справі доводить, що верховенство права та справедливість є основою демократичного суспільства. [...] Банк і надалі відстоюватиме демократичні цінності, законність та чесність та сподівається на справедливі судові рішення в інших резонансних справах", – сказав член правління з питань реорганізації та проблемних активів ПриватБанку Солвіта Деглава.