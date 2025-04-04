ПриватБанк выиграл в Верховном суде дело против офшоров Суркисов на $250 млн

Иностранные компании, приближенные к Игорю и Григорию Суркисам, не смогли взыскать с государственного ПриватБанка $250 млн

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Верховный суд удовлетворил кассационные жалобы Национального банка Украины и ПриватБанка по делу по иску шести компаний-нерезидентов, приближенных к семье Суркисов. Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

"Верховный суд закрыл производство по делу № 826/1317/17 по иску компаний Суркисов против Национального банка Украины, Министерства финансов Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и ПриватБанка", – говорится в сообщении.

Это одно из четырех судебных дел семьи Суркисов и связанных с ними компаний против государственного ПриватБанка об обжаловании законности bail-in во время национализации, рассматриваемых в судах Украины и Кипра.

Постановление Верховного суда об удовлетворении кассационных жалоб НБУ и ПриватБанка окончательно и обжалованию не подлежит.

Иск подали шесть компаний: Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments.

В 2016 году Национальный банк в процессе национализации признал семью Суркисов и их компании связанными с ПриватБанком лицами. В дальнейшем средства, размещенные компаниями-нерезидентами на депозитных счетах кипрского филиала Банка, были включены в процедуру bail-in.

В 2017 году суд первой инстанции (ныне ликвидированный Окружной административный суд Киева) удовлетворил иск иностранных компаний, связанных с семьей Суркисов, об обжаловании процедуры bail-in в части определения компаний связанными с ПриватБанком лицами и постановил взыскать с государственного банка более $250 млн.

"ПриватБанк приветствует решение Верховного суда. Победа в этом деле доказывает, что верховенство права и справедливость являются основой демократического общества. [...] Банк и в дальнейшем будет отстаивать демократические ценности, законность и честность и надеется на справедливые судебные решения в других резонансных делах", – сказал член правления по вопросам реорганизации и проблемных активов Солвита Деглава.