Рада розширила повноваження НБУ для боротьби з "дропами"
Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок, 8 жовтня, ухвалила в цілому законопроєкт №11043, який посилює регуляторні вимоги до учасників платіжного ринку України для боротьби з "дропами". Його підтримали 270 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк з Голосу.
Новий закон, передбачений меморандумом з Міжнародним валютним фондом, має на меті забезпечити відповідність українського законодавства до директиви ЄС про платіжні послуги та кращих міжнародних практик.
Основними нововведеннями проєкту є:
→ дозвіл фінансовим компаніям, ломбардам та кредитним спілкам надавати платіжні послуги на підставі наявних ліцензій, без отримання окремої ліцензії на надання фінансових платіжних послуг;
→ право НБУ встановлювати вимоги до достатності, складових та розрахунку регулятивного капіталу небанківських надавачів платіжних послуг;
→ запровадження дистанційних інспекційних перевірок;
→ збільшення розміру штрафів, які застосовує Національний банк України, за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку.
У серпні НБУ пояснював, що цей законопроєкт стане наступним кроком у боротьбі з використанням ринку платіжних послуг у протиправних цілях.
- З 1 жовтня в межах боротьби із "дропами" в Україні почав діяти ліміт на вихідні карткові платежі. Він становить 150 000 грн на місяць.