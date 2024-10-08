Рада розширила повноваження НБУ для боротьби з "дропами"

Депутати підтримали закон, який потрібен НБУ для боротьби з використанням ринку платіжних послуг у протиправних цілях

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Верховна Рада на пленарному засіданні у вівторок, 8 жовтня, ухвалила в цілому законопроєкт №11043, який посилює регуляторні вимоги до учасників платіжного ринку України для боротьби з "дропами". Його підтримали 270 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк з Голосу.

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Новий закон, передбачений меморандумом з Міжнародним валютним фондом, має на меті забезпечити відповідність українського законодавства до директиви ЄС про платіжні послуги та кращих міжнародних практик.

Основними нововведеннями проєкту є:

→ дозвіл фінансовим компаніям, ломбардам та кредитним спілкам надавати платіжні послуги на підставі наявних ліцензій, без отримання окремої ліцензії на надання фінансових платіжних послуг;

→ право НБУ встановлювати вимоги до достатності, складових та розрахунку регулятивного капіталу небанківських надавачів платіжних послуг;

→ запровадження дистанційних інспекційних перевірок;

→ збільшення розміру штрафів, які застосовує Національний банк України, за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку.

У серпні НБУ пояснював, що цей законопроєкт стане наступним кроком у боротьбі з використанням ринку платіжних послуг у протиправних цілях.