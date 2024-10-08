Рада расширила полномочия НБУ для борьбы с "дропами"

Депутаты поддержали закон, необходимый НБУ для борьбы с использованием рынка платежных услуг в противоправных целях

Фото: depositphotos.com

Верховная Рада на пленарном заседании во вторник, 8 октября, приняла в целом законопроект №11043, усиливающий регуляторные требования к участникам платежного рынка Украины для борьбы с "дропами". Его поддержали 270 депутатов, сообщил нардеп Ярослав Железняк из Голоса.

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Новый закон, предусмотренный меморандумом с Международным валютным фондом, направлен на приведение украинского законодательства в соответствие с директивой ЕС о платежных услугах и лучшими международными практиками.

Основными новшествами проекта являются:

→ разрешение финансовым компаниям, ломбардам и кредитным союзам предоставлять платежные услуги на основании имеющихся лицензий без получения отдельной лицензии на предоставление финансовых платежных услуг;

→ право НБУ устанавливать требования к достаточности, составляющим и расчету регулятивного капитала небанковских поставщиков платежных услуг;

→ введение дистанционных инспекционных проверок;

→ увеличение размера штрафов, применяемых Национальным банком Украины, за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке.

В августе НБУ объяснял, что этот законопроект станет следующим шагом по борьбе с использованием рынка платежных услуг в противоправных целях.