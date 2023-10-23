Росія змусила ЄБРР погодитися на продаж ключового активу за 30% від його вартості

Європейський банк реконструкції й розвитку продав свій пакет 5,3% акцій Московської біржі, отримавши за нього лише третину ринкової вартості – лише 7,28 млрд рублів ($76,3 млн за чинним курсом) замість 22,8 млрд, повідомив російський Forbes.

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Банку довелося погодитися на продаж з 60%-вою знижкою тоді, коли в середньому вона становить 50%, й заплатити 20% "податку на вихід".

Цей пакет акцій купить IT-група Softline, яка після початку агресії Росії проти України розділилась на російську й закордонну частину. Її засновник Ігор Боровіков вийшов зі складу акціонерів і поїхав у США.

ЄБРР став акціонером Мосбіржі у 2012 році, але після 2014 року, коли Росія окупувала український Крим, банк перестав вкладати нові гроші в російський ринок. Банк також увів мораторій на нові інвестиції в Білорусь після суперечливих виборів у країні 2020 року.

У липні 2023 року нідерландська компанія Heineken заявила про ускладнення виходу з Росії. Після цього вона продала свій російський актив за 1 євро.