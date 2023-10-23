Россия заставила ЕБРР согласиться на продажу ключевого актива за 30% от его стоимости

Европейский банк реконструкции и развития продал свой пакет 5,3% акций Московской биржи, получив за него лишь треть рыночной стоимости – лишь 7,28 млрд рублей ($76,3 млн по действующему курсу) вместо 22,8 млрд, сообщил российский Forbes.

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Банку пришлось согласиться на продажу с 60%-ной скидкой при том, что в среднем она составляет 50%, и заплатить 20% "налога на выход".

Этот пакет акций купит IT-группа Softline, которая после начала агрессии России против Украины разделилась на российскую и зарубежную часть. Ее основатель Игорь Боровиков вышел из состава акционеров и уехал в США.

ЕБРР стал акционером Мосбиржи в 2012 году, но после 2014 года, когда Россию оккупировала украинский Крым, банк перестал вкладывать новые деньги в российский рынок. Банк также ввел мораторий на новые инвестиции в Белоруссию после спорных выборов в стране в 2020 году.