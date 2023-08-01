Raiffeisen заплатит в бюджет России до 100 млн евро спецналога "на войну"

Австрийский Raiffeisen Bank International заявил, что ему придется заплатить в бюджет России до 100 млн евро разового налога на сверхприбыль. Об этом финансовая группа сообщила в своей квартальной отчетности.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Новый разовый налог в России предусматривает однократную выплату компаниями 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над показателями 2018-2019 годов. Это касается компаний с прибылью более 1 млрд рублей.

Сумму налога можно уменьшить вдвое – до 5%, если перечислить в бюджет деньги до 30 ноября 2023 года.

Деньги будут зачисляться в федеральный бюджет и помогут режиму Путина пополнить казну для войны против Украины.

"RBI ожидает, что дополнительный налог составит до 100 млн евро (при 10% налоговой ставке) или 50 евро млн (при одобрении механизмов добровольного платежа)", – говорится в отчете банка.

Австрийская банковская группа сообщила, что ее чистая прибыль в России за первые полгода выросла до 685 млн евро по сравнению с 630 млн евро в предыдущем году.

Российская "дочка" внесла значительный вклад в общую прибыль группы, но из-за санкций деньги останутся в этом подразделении.

"Мы продолжаем активно работать над двумя вариантами для нашего бизнеса в России: продажа и выделение в отдельную компанию. Пока мы работаем над этими сложными опциями, мы продолжаем сокращать наш бизнес в России", – сказал генеральный директор RBI Йоганн Штробль.