UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Raiffeisen заплатит в бюджет России до 100 млн евро спецналога "на войну"

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 16:04
Raiffeisen заплатит в бюджет России до 100 млн евро спецналога
Фото: EPA

Австрийский Raiffeisen Bank International заявил, что ему придется заплатить в бюджет России до 100 млн евро разового налога на сверхприбыль. Об этом финансовая группа сообщила в своей квартальной отчетности.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Новый разовый налог в России предусматривает однократную выплату компаниями 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над показателями 2018-2019 годов. Это касается компаний с прибылью более 1 млрд рублей.

Сумму налога можно уменьшить вдвое – до 5%, если перечислить в бюджет деньги до 30 ноября 2023 года.

Деньги будут зачисляться в федеральный бюджет и помогут режиму Путина пополнить казну для войны против Украины.

"RBI ожидает, что дополнительный налог составит до 100 млн евро (при 10% налоговой ставке) или 50 евро млн (при одобрении механизмов добровольного платежа)", – говорится в отчете банка.

Австрийская банковская группа сообщила, что ее чистая прибыль в России за первые полгода выросла до 685 млн евро по сравнению с 630 млн евро в предыдущем году.

Российская "дочка" внесла значительный вклад в общую прибыль группы, но из-за санкций деньги останутся в этом подразделении.

"Мы продолжаем активно работать над двумя вариантами для нашего бизнеса в России: продажа и выделение в отдельную компанию. Пока мы работаем над этими сложными опциями, мы продолжаем сокращать наш бизнес в России", – сказал генеральный директор RBI Йоганн Штробль.

Андрей Водяный
Raiffeisen Bank InternationalРоссиявойнабанкиналоги
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 