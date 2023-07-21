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Не хватает денег на войну: Госдума РФ вводит новый налог для бизнеса

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 17:27
Не хватает денег на войну: Госдума РФ вводит новый налог для бизнеса - Фото
Кремль (фото - ЕРА)

Российская Госдума приняла закон о введении налога на сверхприбыли. Этот налог преследует цель сбора дополнительных 300 миллиардов рублей с российских бизнесов, информирует российская редакция Forbes.

Налог будет взиматься с организаций, средняя прибыль которых в период с 2021 по 2022 год превысила 1 млрд рублей.

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Ставка налога составит 10% суммы превышения прибыли, а его уплата должна состояться не позднее 28 января 2024 года. Бизнес-предприятия, уплатившие налог до 30 ноября 2023 года, получат скидку в размере 50%.

До принятия закона в Госдуме также была принята поправка, предусматривающая определенные льготы для компаний, чьи инвестиции росли быстрее, чем доходы в период с 2021 по 2022 год. Для таких компаний предусмотрено ограничение максимального налога в размере половины налоговой базы 2022 года.

Указанный налог не касается предприятий малого и среднего бизнеса, а также организаций, созданных после 1 января 2021 года. Он также не будет взиматься с предприятий в нефтяной, нефтеперерабатывающей и угольной отраслях, производителей сжиженного природного газа (LNG) и аграриев, уплачивающих единый сельскохозяйственный налог.

Также застройщики, реализующие проекты долевого строительства, будут освобождены от уплаты этого налога. Кроме того, компании, не получавшие прибыли от реализации продукции в 2018-2019 годах, также будут освобождены от уплаты windfall tax.

Согласно оценкам Министерства финансов России, из топ-50 плательщиков налога на сверхприбыли, 20% придется на предприятия, занимающиеся добычей твердых полезных ископаемых, 19% – на производителей минеральных удобрений, 13% – на металлургический комплекс, 12% – на предприятия оптовой и розничной торговли и 9% – на организации банковской сферы. 

Сбор налога на сверхприбыль будет засчитываться в федеральный бюджет, и это должно помочь Путину пополнить средства для войны.

Наталия Софиенко
налогироссийский бизнесэкономика РФ
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