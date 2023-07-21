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Не вистачає грошей на війну: Держдума РФ вводить новий податок для бізнесу

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 17:27
Не вистачає грошей на війну: Держдума РФ вводить новий податок для бізнесу - Фото
Кремль (фото - ЕРА)

Російська Держдума ухвалила закон про запровадження податку на надприбутки. Цей податок має на меті збір додаткових 300 мільярдів рублів з російських бізнесів, інформує російська редакція Forbes.

Податок стягуватиметься з організацій, середній прибуток яких у період з 2021 до 2022 року перевищив 1 млрд рублів.

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Ставка податку становитиме 10% від суми перевищення прибутку, а його сплата має відбутися не пізніше 28 січня 2024 року. Бізнес-підприємства, які сплатять податок до 30 листопада 2023 року, отримають знижку в розмірі 50%.

До ухвалення закону в Держдумі також була прийнята поправка, яка передбачає певні пільги для компаній, чиї інвестиції зростали швидше, ніж прибутки в період з 2021 до 2022 року. Для таких компаній передбачено обмеження максимального податку у розмірі половини від податкової бази 2022 року.

Зазначений податок не стосуватиметься підприємств малого та середнього бізнесу, а також організацій, створених після 1 січня 2021 року. Він також не стягуватиметься з підприємств у нафтовій, нафтопереробній та вугільній галузях, виробників зрідженого природного газу (LNG) та аграріїв, які сплачують єдиний сільськогосподарський податок.

Також забудовники, що реалізовують проєкти пайового будівництва, будуть звільнені від сплати цього податку. Крім того, компанії, які не отримували прибутку від реалізації продукції в 2018-2019 роках, також будуть звільнені від сплати windfall tax.

Згідно з оцінками Міністерства фінансів Росії, з топ-50 платників податку на надприбутки, 20% припаде на підприємства, що займаються видобутком твердих корисних копалин, 19% – на виробників мінеральних добрив, 13% – на металургійний комплекс, 12% – на підприємства оптової та роздрібної торгівлі і 9% – на організації банківської сфери.

Збір податку на надприбуток буде зараховуватися до федерального бюджету, і це має допомогти Путіну поповнити кошти для війни.

Наталія Софієнко
податкисанкції проти рфекономіка РФ
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