Шостий банк приєднався до держпрограми пільгової іпотеки єОселя
Державний Укрексімбанк та Українська фінансова житлова компанія уклали генеральну угоду та договори співробітництва за державною програмою доступного іпотечного кредитування єОселя. Про це повідомляє Міністерство економіки.
Укрексімбанк надаватиме кредити з власним (авансовим) внеском позичальника від 20% терміном від 1 до 20 років із процентною ставкою 7% річних. Військовослужбовці за контрактом, силовики, медики, педагоги та вчені мають можливість отримати компенсацію відсоткової ставки за кредитом до рівня 3%, повідомляється на сайті банку.
Заявка на участь у програмі єОселя подається у застосунку Дія.
Крім Укрексімбанку пільгову іпотеку видають Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank.
"Приєднання ще одного банку до списку партнерів розширює можливості для позичальників, які бажають придбати житло чи покращити житлові умови", – стверджують у Мінекономіки.
- 3 жовтня 2022 року у застосунку Дія у тестовому режимі запрацювала програма кредитування житла єОселя. 28 жовтня Мінцифра розпочала бета-тестування єОселя в Дії. 15 листопада ПриватБанк видав перший пільговий кредит на купівлю житла за держпрограмою єОселя.
- 1 серпня 2023 року програму єОселя розширили для більшої кількості українців.
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