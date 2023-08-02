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Шостий банк приєднався до держпрограми пільгової іпотеки єОселя

Этот материал также доступен на русском
02.08.2023, 18:06
Шостий банк приєднався до держпрограми пільгової іпотеки єОселя - Фото
Фото: depositphotos.com

Державний Укрексімбанк та Українська фінансова житлова компанія уклали генеральну угоду та договори співробітництва за державною програмою доступного іпотечного кредитування єОселя. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Укрексімбанк надаватиме кредити з власним (авансовим) внеском позичальника від 20% терміном від 1 до 20 років із процентною ставкою 7% річних. Військовослужбовці за контрактом, силовики, медики, педагоги та вчені мають можливість отримати компенсацію відсоткової ставки за кредитом до рівня 3%, повідомляється на сайті банку.

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Заявка на участь у програмі єОселя подається у застосунку Дія.

Крім Укрексімбанку пільгову іпотеку видають Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank.

"Приєднання ще одного банку до списку партнерів розширює можливості для позичальників, які бажають придбати житло чи покращити житлові умови", – стверджують у Мінекономіки.

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Роман Бриль
держбанкиєОселяпільгова іпотека
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