Шестой банк присоединился к госпрограмме льготной ипотеки єОселя
Государственный Укрэксимбанк и Украинская финансовая жилищная компания заключили генеральное соглашение и договоры сотрудничества по государственной программе доступного ипотечного кредитования єОселя. Об этом сообщает Министерство экономики.
Укрэксимбанк будет предоставлять кредиты с собственным (авансовым) взносом заемщика от 20% сроком от 1 до 20 лет с процентной ставкой 7% годовых. Военнослужащие по контракту, силовики, медики, педагоги и ученые имеют возможность получить компенсацию процентной ставки по кредиту до уровня 3%, сообщается на сайте банка.
Заявка на участие в программе єОселя подается в приложении Дия.
Кроме Укрэксимбанка льготную ипотеку выдают Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank.
"Присоединение еще одного банка к списку партнеров расширяет возможности для заемщиков, желающих приобрести жилье или улучшить жилищные условия", — утверждают в Минэкономики.
- 3 октября 2022 года в приложении Дия в тестовом режиме заработала программа кредитования жилья єОселя. 28 октября Минцифра начала бета-тестирование єОселя в Дии. 15 ноября ПриватБанк выдал первый льготный кредит на покупку жилья по госпрограмме єОселя.
- 1 августа 2023 года программу єОселя расширили для большего числа украинцев.
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