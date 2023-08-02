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Шестой банк присоединился к госпрограмме льготной ипотеки єОселя

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 18:06
Шестой банк присоединился к госпрограмме льготной ипотеки єОселя - Фото
Фото: depositphotos.com

Государственный Укрэксимбанк и Украинская финансовая жилищная компания заключили генеральное соглашение и договоры сотрудничества по государственной программе доступного ипотечного кредитования єОселя. Об этом сообщает Министерство экономики. 

Укрэксимбанк будет предоставлять кредиты с собственным (авансовым) взносом заемщика от 20% сроком от 1 до 20 лет с процентной ставкой 7% годовых. Военнослужащие по контракту, силовики, медики, педагоги и ученые имеют возможность получить компенсацию процентной ставки по кредиту до уровня 3%, сообщается на сайте банка. 

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Заявка на участие в программе єОселя подается в приложении Дия. 

Кроме Укрэксимбанка льготную ипотеку выдают Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank. 

"Присоединение еще одного банка к списку партнеров расширяет возможности для заемщиков, желающих приобрести жилье или улучшить жилищные условия", — утверждают в Минэкономики. 

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Роман Брыль
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