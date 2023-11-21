Справа Укргазбанку. Вісім фігурантів відправлять на Армію дронів 15 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура спрямує 15 млн грн на проєкт ЗСУ "Армія дронів", які мають сплатити засуджені в межах розслідування кримінального провадження щодо незаконного виведення коштів з АБ "Укргазбанк", повідомляє пресслужба САП.

Впродовж 2014-2020 років колишнє керівництво банку та інші особи під виглядом виплати коштів за послуги за залучення клієнтів банку (агентські послуги), які насправді не надавались, заволоділи 205 млн грн.

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САП і Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру 16 особам, які залучались до участі у цій "агентській схемі", серед яких колишній голова Національного банку України, заступник міністра юстиції та перший заступник генерального прокурора.

З-поміж підозрюваних вісім осіб вирішили піти на співпрацю зі стороною обвинувачення. Ці підозрювані погодились надати викривальні показання, зокрема щодо відсутності послуг, за які банком виплачувались кошти, а також щодо осіб, які причетні до спричинення збитків у розмірі 205 млн грн, повідомили в САП.

Водночас підозрювані зобов’язались частково відшкодувати збитки та здійснити донати на підтримку Збройних Сил України. Загальна сума збитків, яка буде відшкодована до держбюджету в межах цих угод, становить 35 млн грн. Крім того, згідно з умовами угод, вони сплатять 14,72 млн грн на Армію дронів.

Найвідоміший підозрюваний – ексголова банку й ексголова НБУ Кирило Шевченко свою вину не визнає, а навпаки – вважає себе рятівником Укргазбанку. В інтерв'ю LIGA.net він виправдовувався, що співпраця з агентами була антикризовим рішенням та звичайною ринковою практикою, яку просто до нього ніхто не застосовував у держбанках.

На початку жовтня 2022 року Кирило Шевченко звільнився з посади голови НБУ за станом здоров’я та виїхав за кордон на лікування. Наступного дня йому повідомили підозру у справі про розкрадання 206 млн грн Укргазбанку.

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