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Дело Укргазбанка. Восемь фигурантов отправят на Армию дронов 15 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2023, 12:34
Дело Укргазбанка. Восемь фигурантов отправят на Армию дронов 15 млн грн - Фото
Армия дронов

Специализированная антикоррупционная прокуратура направит 15 млн грн на проект ВСУ "Армия дронов", которые должны оплатить осужденные в рамках расследования уголовного производства по незаконному выводу средств из АБ "Укргазбанк", сообщает пресс-служба САП.

В течение 2014-2020 годов бывшее руководство банка и другие лица под видом выплаты средств за услуги по привлечению клиентов банка (агентские услуги), которые на самом деле не предоставлялись, завладели 205 млн грн.

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САП и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении 16 лицам, которые привлекались к участию в этой "агентской схеме", среди которых бывший глава Национального банка Украины, замминистра юстиции и первый заместитель генерального прокурора.

Из числа подозреваемых восемь человек решили пойти на сотрудничество со стороной обвинения. Эти подозреваемые согласились предоставить обличительные показания, в частности, по отсутствию услуг, за которые банком выплачивались средства, а также насчет лиц, причастных к причинению ущерба в размере 205 млн грн, сообщили в САП.

В то же время, подозреваемые обязались частично возместить ущерб и осуществить донаты в поддержку Вооруженных Сил Украины. Общая сумма ущерба, которая будет возмещена в госбюджет в рамках этих соглашений, составляет 35 млн грн. Кроме того, согласно условиям соглашений, они уплатят 14,72 млн грн на Армию дронов.

Самый известный подозреваемый – экс-председатель банка и экс-председатель НБУ Кирилл Шевченко свою вину не признает, а наоборот – считает себя спасителем Укргазбанка. В интервью LIGA.net он оправдывался, что сотрудничество с агентами было антикризисным решением и обычной рыночной практикой, которую просто к нему никто не применял в госбанках.

  • В начале октября 2022 года Кирилл Шевченко уволился с должности главы НБУ по состоянию здоровья и уехал за границу на лечение. На следующий день ему сообщили подозрение по делу о хищении 206 млн грн Укргазбанка.

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Наталия Софиенко
Укргазбанксапармия дронов
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