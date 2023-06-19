Ставки за депозитами зростають. Дані НБУ

Середні ставки за депозитами у травні, за даними НБУ, в банках виросли. Для гривневих вкладів дохідність зросла на 0,7 в.п. і становить 13,8% річних.

Валютні депозити подорожчали на 0,1 в.п. і пропонують 0,9 % річних.

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Вкладники минулого місяця надавали перевагу гривневим заощадженням. Гривневий портфель збільшився на 11,8 млрд грн. (2%). Загалом у банківській системі портфель у національній валюті складає 608,2 млрд грн.

А валютні депозити українці забирали з банків. Загалом валютний портфель зменшився на $329 млн (3,5%) і складає $9,09 млрд.

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